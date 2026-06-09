Projection-Rencontre Tous au Larzac LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur
Projection-Rencontre Tous au Larzac LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur mardi 9 juin 2026.
Luz-Saint-Sauveur
Projection-Rencontre Tous au Larzac
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 20:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
Rencontrez Henri Lourdou ancien militant du Larzac autour du film sur cette lutte.
Projection-Rencontre en présence d’Henri Lourdou, ancien militant pour la cause du Larzac. Cette soirée sera un moment d’échange autour du militantisme, du métier d’éleveur ainsi que des révolutions sociales.
Cette projection est en lien avec le spectacle 1336 (Paroles de Fralibs) , de la compagnie 13.36, une aventure sociale et industrielle racontée par Philippe Durand.
Synopsis et détails
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José… sont quelques-uns des acteurs, drôles et émouvants, d’une incroyable lutte, celle des paysans du Larzac contre l’Etat, affrontement du faible contre le fort, qui les a unis dans un combat sans merci pour sauver leurs terres. Un combat déterminé et joyeux, mais parfois aussi éprouvant et périlleux.
> Tarifs cinéma Adulte 7€, étudiant et de 18 ans 6€, enfant de 14 ans 5€, abonné 5,80€.
> Tout public. .
LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38 maisonvallee@luz.org
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English :
Meet Henri Lourdou, a former Larzac activist, and watch a film about the struggle.
Screening-meeting with Henri Lourdou, former militant for the Larzac cause. This evening will be an opportunity to exchange views on militancy, the farming profession and social revolutions.
This screening is linked to the show 1336 (Paroles de Fralibs) , by the company 13.36, a social and industrial adventure told by Philippe Durand.
Synopsis and details
Marizette, Christiane, Pierre, Léon, José? are just some of the funny and moving actors in an incredible struggle, that of the Larzac farmers against the State, a confrontation of the weak against the strong, which united them in a merciless fight to save their land. It’s a determined and joyful struggle, but one that can also be testing and perilous.
L’événement Projection-Rencontre Tous au Larzac Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-04 par OT de Luz St Sauveur|CDT65
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