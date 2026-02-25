Café-philo Espace de la gare Argelès-Gazost

Café-philo

Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 18:00:00

fin : 2026-03-26 19:30:00

Date(s) :

2026-03-26

Qu’est-ce que la personne humaine ? 4€ sur inscription au 07 83 47 34 22.

Boisson offerte.

.

Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What is the human person? 4? on registration 07 83 47 34 22.

Complimentary drink.

L’événement Café-philo Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-02-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65