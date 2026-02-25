Café-philo Espace de la gare Argelès-Gazost
Café-philo Espace de la gare Argelès-Gazost jeudi 26 mars 2026.
Café-philo
Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-26 18:00:00
fin : 2026-03-26 19:30:00
2026-03-26
Qu’est-ce que la personne humaine ? 4€ sur inscription au 07 83 47 34 22.
Boisson offerte.
Espace de la gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
English :
What is the human person? 4? on registration 07 83 47 34 22.
Complimentary drink.
