Conférence Les curiosités technologiques Espace de la Gare Argelès-Gazost jeudi 18 juin 2026.

Argelès-Gazost

Conférence Les curiosités technologiques

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 19:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Découvrez des inventions étonnantes, parfois oubliées, qui ont marqué l’histoire et inspiré les technologies d’aujourd’hui.

Animée par Dominique Plée.

Gratuit et ouvert à tous.

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Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

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English :

Discover the astonishing, sometimes forgotten, inventions that have shaped history and inspired today?s technologies.

Hosted by Dominique Plée.

Free and open to all.

L’événement Conférence Les curiosités technologiques Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65