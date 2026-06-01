Conférence Les curiosités technologiques Espace de la Gare Argelès-Gazost
Conférence Les curiosités technologiques Espace de la Gare Argelès-Gazost jeudi 18 juin 2026.
Argelès-Gazost
Conférence Les curiosités technologiques
Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Découvrez des inventions étonnantes, parfois oubliées, qui ont marqué l’histoire et inspiré les technologies d’aujourd’hui.
Animée par Dominique Plée.
Gratuit et ouvert à tous.
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Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22
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English :
Discover the astonishing, sometimes forgotten, inventions that have shaped history and inspired today?s technologies.
Hosted by Dominique Plée.
Free and open to all.
L’événement Conférence Les curiosités technologiques Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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