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Conférence Les curiosités technologiques Espace de la Gare Argelès-Gazost

Conférence Les curiosités technologiques Espace de la Gare Argelès-Gazost jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Espace de la Gare

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Conférence Les curiosités technologiques

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 19:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Découvrez des inventions étonnantes, parfois oubliées, qui ont marqué l’histoire et inspiré les technologies d’aujourd’hui.
Animée par Dominique Plée.
Gratuit et ouvert à tous.
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Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22 

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English :

Discover the astonishing, sometimes forgotten, inventions that have shaped history and inspired today?s technologies.
Hosted by Dominique Plée.
Free and open to all.

L’événement Conférence Les curiosités technologiques Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-03 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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