Estiv’art, le Festival des Arts et Loisirs Centre-ville Argelès-Gazost

Estiv’art, le Festival des Arts et Loisirs

Evènement culturel incontournable de l’été, Estiv’Art revient le 26 juillet envahir les rues d’Argelès.

Ce festival met en avant l’art sous toutes ses formes ; artistes et créateurs locaux et internationaux viennent exposer leurs œuvres et partager leur passion dans une explosion de couleurs.

Sculptures, peintures, photographies, bijoux, objets de décoration en bois, etc… il y en a pour tous les goûts.

C’est l’occasion de découvrir des talents divers dans une ambiance conviviale et festive animée par des concerts sur différentes scènes de la ville. .

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

A not-to-be-missed cultural event of the summer, Estiv?Art returns on July 26 to take over the streets of Argelès.

The festival showcases art in all its forms, with local and international artists and designers exhibiting their work and sharing their passion in an explosion of color.

Sculptures, paintings, photographs, jewelry, wooden decorative objects and more? there’s something for everyone.

