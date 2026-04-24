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Karaoké dansant avec Gilles Animation Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Karaoké dansant avec Gilles Animation Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Avenue Adrien Hébrard

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Karaoké dansant avec Gilles Animation

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-12 20:30:00
fin : 2026-06-12

Date(s) :
2026-06-12

Le casino d’Argelès-Gazost organise sa soirée karaoké dansante !
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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 53 00 

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English :

The casino of Argelès-Gazost organizes its karaoke dance night!

L’événement Karaoké dansant avec Gilles Animation Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-07 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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