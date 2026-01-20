Remise en eau du Bassin de l’Arrieulat Quartier Arrieulat Argelès-Gazost

Remise en eau du Bassin de l’Arrieulat

Quartier Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-04 09:00:00

fin : 2026-07-04 14:00:00

2026-07-04

Journée écocitoyenne nettoyage suivi du pique-nique offert aux participants.

Inscription auprès du service évènementiel de la mairie animation@mairie-argeles-gazost.com .

English :

Eco-citizen day: clean-up followed by picnic for participants.

