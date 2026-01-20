Remise en eau du Bassin de l’Arrieulat Quartier Arrieulat Argelès-Gazost
Remise en eau du Bassin de l'Arrieulat Quartier Arrieulat Argelès-Gazost samedi 4 juillet 2026.
Quartier Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Gratuit
Début : 2026-07-04 09:00:00
fin : 2026-07-04 14:00:00
2026-07-04
Journée écocitoyenne nettoyage suivi du pique-nique offert aux participants.
Inscription auprès du service évènementiel de la mairie animation@mairie-argeles-gazost.com .
Quartier Arrieulat ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66
English :
Eco-citizen day: clean-up followed by picnic for participants.
