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Concours de pétanque inter-entreprises Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Concours de pétanque inter-entreprises Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost samedi 13 juin 2026.

Lieu : Avenue Adrien Hébrard

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : 100 100 100 Tarif de base plein tarif

Argelès-Gazost

Concours de pétanque inter-entreprises

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 13:30:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Le Rotary Club d’Argelès-Cauterets-Vallées des Gaves organise la 17ème édition de son tournoi inter-entreprises de pétanque. Disputée en triplette. Buvette et espace de restauration disponibles sur place.
1 équipe 100€ 2 équipes 150€ Toute équipe supplémentaire 70€ Inscription individuelle 35€.
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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 94 75 85 

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English :

The Rotary Club d’Argelès-Cauterets-Vallées des Gaves is organizing the 17th edition of its inter-company pétanque tournament. Played in triples. Refreshment bar and catering available on site.
1 team: ?100 2 teams: ?150 Any additional team: ?70 Individual registration: ?35.

L’événement Concours de pétanque inter-entreprises Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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