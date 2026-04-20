Concours de pétanque inter-entreprises Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Concours de pétanque inter-entreprises

Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 13:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Rotary Club d’Argelès-Cauterets-Vallées des Gaves organise la 17ème édition de son tournoi inter-entreprises de pétanque. Disputée en triplette. Buvette et espace de restauration disponibles sur place.

1 équipe 100€ 2 équipes 150€ Toute équipe supplémentaire 70€ Inscription individuelle 35€.

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Avenue Adrien Hébrard ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 47 94 75 85

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English :

The Rotary Club d’Argelès-Cauterets-Vallées des Gaves is organizing the 17th edition of its inter-company pétanque tournament. Played in triples. Refreshment bar and catering available on site.

1 team: ?100 2 teams: ?150 Any additional team: ?70 Individual registration: ?35.

L’événement Concours de pétanque inter-entreprises Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-04-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65