Fête de la musique et foire gourmande Dans toute la ville Argelès-Gazost

Fête de la musique et foire gourmande

Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

FÊTE DE LA MUSIQUE À ARGELES-GAZOST.

Ce samedi 21 juin, la ville se transforme en scène géante !

Dans tous les coins d’Argelès-Gazost, des artistes, des groupes, des musiciens amateurs ou confirmés font vibrer les rues, les places, le parc thermal …

Toute la journée et jusque tard dans la soirée, laissez-vous porter par les sons et l’ambiance festive !

65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 97 22 66

English :

FÊTE DE LA MUSIQUE À ARGELES-GAZOST.

This Saturday, June 21, the town is transformed into a giant stage!

In every corner of Argelès-Gazost, artists, groups, amateur and established musicians will be rocking the streets, squares and thermal park?

All day and well into the evening, let yourself be carried away by the sounds and the festive atmosphere!

