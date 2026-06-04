Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 18:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Quels modèles de société nous révèle le pastoralisme ? Une méditation sur le vivant, les communs et la montagne.

Avec Anaïs Nony, écrivaine et chercheuse en philosophie sociale et politique.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

What models of society does pastoralism reveal to us? A meditation on the living, the commons and the mountains.

With Anaïs Nony, writer and researcher in social and political philosophy.

L’événement Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65