Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 28 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 18:30:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Quels modèles de société nous révèle le pastoralisme ? Une méditation sur le vivant, les communs et la montagne.
Avec Anaïs Nony, écrivaine et chercheuse en philosophie sociale et politique.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
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English :
What models of society does pastoralism reveal to us? A meditation on the living, the commons and the mountains.
With Anaïs Nony, writer and researcher in social and political philosophy.
L’événement Conférence Pastoralisme et philosophie gouverner la montagne autrement Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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