Cinéma plein air Parc Thermal Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Cinéma plein air

Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 19:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Le Parc du Casino accueillera une grande soirée cinéma en plein air proposée par le Parvis autour d’une thématique espagnole bal flamenco ouvert à tous, atelier d’initiation et projection d’un film en plein air seront au programme.

À cette occasion, le collectif de la Villa Suzanne assurera la buvette sur place pour accompagner cette soirée estivale et conviviale.

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Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55

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English :

The Parc du Casino will be the venue for a large-scale open-air cinema evening organized by Le Parvis around a Spanish theme, featuring a flamenco dance open to all, an introductory workshop and an open-air film screening.

The Villa Suzanne collective will be on hand to provide refreshments for this convivial summer evening.

L’événement Cinéma plein air Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65