Cinéma plein air Parc Thermal Argelès-Gazost
Cinéma plein air Parc Thermal Argelès-Gazost samedi 18 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Cinéma plein air
Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 19:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Le Parc du Casino accueillera une grande soirée cinéma en plein air proposée par le Parvis autour d’une thématique espagnole bal flamenco ouvert à tous, atelier d’initiation et projection d’un film en plein air seront au programme.
À cette occasion, le collectif de la Villa Suzanne assurera la buvette sur place pour accompagner cette soirée estivale et conviviale.
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Parc Thermal ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 90 08 55
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English :
The Parc du Casino will be the venue for a large-scale open-air cinema evening organized by Le Parvis around a Spanish theme, featuring a flamenco dance open to all, an introductory workshop and an open-air film screening.
The Villa Suzanne collective will be on hand to provide refreshments for this convivial summer evening.
L’événement Cinéma plein air Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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