Atelier Prévention et sécurité montagne Maison de la Montagne Argelès-Gazost samedi 18 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Atelier Prévention et sécurité montagne

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Préparer sa course d’alpinisme en toute sécurité.

Faire son sac, choisir son itinéraire, anticiper les risques toutes les clés pour partir en montagne en toute sécurité.

Avec les secouristes du PGHM.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Prepare your mountaineering trip in complete safety.

Packing your bag, choosing your route, anticipating risks: all the keys to safe mountaineering.

With PGHM rescuers.

L’événement Atelier Prévention et sécurité montagne Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65