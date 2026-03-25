Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost
Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost lundi 20 juillet 2026.
Argelès-Gazost
Atelier Fresque des risques à destination des enfants
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20
Date(s) :
2026-07-20
C’est quoi un risque naturel ? Causes, conséquences et actions un atelier collectif pour comprendre et agir.
Dès 12 ans.
Avec le C-PRIM.
.
Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
What is a natural hazard? Causes, consequences and actions: a collective workshop to understand and act.
Ages 12 and up.
With C-PRIM.
L’événement Atelier Fresque des risques à destination des enfants Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
À voir aussi à Argelès-Gazost (Hautes-Pyrénées)
- Café-philo Espace de la gare Argelès-Gazost 11 juin 2026
- Karaoké dansant avec Gilles Animation Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost 12 juin 2026
- Concours de pétanque inter-entreprises Avenue Adrien Hébrard Argelès-Gazost 13 juin 2026
- Projection Crues de 2013 en vallée des Gaves comprendre, reconstruire, anticiper Maison de la Montagne Argelès-Gazost 16 juin 2026
- Atelier d’écriture enfant Espace de la Gare Argelès-Gazost 17 juin 2026