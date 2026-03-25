Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost lundi 20 juillet 2026.

Argelès-Gazost

Atelier Fresque des risques à destination des enfants

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 10:30:00

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-20

C’est quoi un risque naturel ? Causes, conséquences et actions un atelier collectif pour comprendre et agir.

Dès 12 ans.

Avec le C-PRIM.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

What is a natural hazard? Causes, consequences and actions: a collective workshop to understand and act.

Ages 12 and up.

With C-PRIM.

L’événement Atelier Fresque des risques à destination des enfants Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65