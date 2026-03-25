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Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Atelier Fresque des risques à destination des enfants Maison de la Montagne Argelès-Gazost lundi 20 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : lundi 20 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Atelier Fresque des risques à destination des enfants

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:30:00
fin : 2026-07-20

Date(s) :
2026-07-20

C’est quoi un risque naturel ? Causes, conséquences et actions un atelier collectif pour comprendre et agir.
Dès 12 ans.
Avec le C-PRIM.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

What is a natural hazard? Causes, consequences and actions: a collective workshop to understand and act.
Ages 12 and up.
With C-PRIM.

L’événement Atelier Fresque des risques à destination des enfants Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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