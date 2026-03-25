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Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Maison de la Montagne Argelès-Gazost mardi 21 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mardi 21 juillet 2026

Fin : mardi 21 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21

Date(s) :
2026-07-21

Suivi scientifique, méthodes de terrain, conservation les coulisses du grand retour du bouquetin ibérique dans les Pyrénées.
Avec le Parc national des Pyrénées.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

Scientific monitoring, field methods, conservation: a behind-the-scenes look at the return of the Iberian ibex to the Pyrenees.
With the Pyrenees National Park.

L’événement Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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