Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 19:00:00

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Suivi scientifique, méthodes de terrain, conservation les coulisses du grand retour du bouquetin ibérique dans les Pyrénées.

Avec le Parc national des Pyrénées.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Scientific monitoring, field methods, conservation: a behind-the-scenes look at the return of the Iberian ibex to the Pyrenees.

With the Pyrenees National Park.

L’événement Conférence Dans les pas du bouquetin ibérique Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65