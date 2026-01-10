Atelier d’écriture enfant Espace de la Gare Argelès-Gazost

Atelier d’écriture enfant

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 09:30:00

fin : 2026-03-25 10:30:00

Date(s) :

2026-03-25

À travers des jeux d’écriture amusants, chacun découvre le plaisir d’écrire et de partager ses idées. Un atelier pour s’amuser avec les mots et repartir avec ses propres histoires. Animé par l’association Des mots pour le dire.

Participation de 3€.

Espace de la Gare ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 83 47 34 22

English :

Through fun writing games, everyone discovers the pleasure of writing and sharing their ideas. A workshop to have fun with words and come away with your own stories. Led by the association Des mots pour le dire.

Participation fee: 3?

