Projection Crues de 2013 en vallée des Gaves comprendre, reconstruire, anticiper Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Projection Crues de 2013 en vallée des Gaves comprendre, reconstruire, anticiper

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:00:00

fin : 2026-06-16

Date(s) :

2026-06-16

En juin 2013, des crues exceptionnelles frappaient la vallée des Gaves et bouleversaient durablement le territoire. À travers un film documentaire de 48 minutes, cette soirée reviendra sur les événements, les phénomènes climatiques à l’origine des crues, ainsi que les réponses politiques et les actions mises en place depuis pour mieux protéger les populations.

La projection sera suivie d’un échange avec PLVG et le CPRIM. .

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

In June 2013, exceptional flooding hit the Gaves valley, causing lasting disruption to the region. Through a 48-minute documentary film, this evening will look back at the events, the climatic phenomena behind the floods, and the political responses and actions implemented since then to better protect the population.

L’événement Projection Crues de 2013 en vallée des Gaves comprendre, reconstruire, anticiper Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65