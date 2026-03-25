Conférence Découverte des lézards pyrénéens Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Conférence Découverte des lézards pyrénéens

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 18:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Endémiques, discrets et fascinants plongez dans le monde des lézards pyrénéens avec le spécialiste national de cette espèce.

Avec Gilles POTTIER, herpétologue chez Nature en Occitanie.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Endemic, discreet and fascinating: dive into the world of Pyrenean lizards with the national specialist in this species.

With Gilles POTTIER, herpetologist at Nature en Occitanie.

L’événement Conférence Découverte des lézards pyrénéens Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65