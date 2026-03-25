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Conférence Découverte des lézards pyrénéens Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Conférence Découverte des lézards pyrénéens Maison de la Montagne Argelès-Gazost mercredi 29 juillet 2026.

Lieu : Maison de la Montagne

Adresse : ARGELES-GAZOST

Ville : 65400 Argelès-Gazost

Département : Hautes-Pyrénées

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit

Argelès-Gazost

Conférence Découverte des lézards pyrénéens

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 18:00:00
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Endémiques, discrets et fascinants plongez dans le monde des lézards pyrénéens avec le spécialiste national de cette espèce.
Avec Gilles POTTIER, herpétologue chez Nature en Occitanie.
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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18  contact@maisondelamontagne.org

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English :

Endemic, discreet and fascinating: dive into the world of Pyrenean lizards with the national specialist in this species.
With Gilles POTTIER, herpetologist at Nature en Occitanie.

L’événement Conférence Découverte des lézards pyrénéens Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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