Exposition Lignes de crêtes de Maxim Cain et Éric Savoldelli ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan

Exposition Lignes de crêtes de Maxim Cain et Éric Savoldelli

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11 14:30:00

fin : 2026-07-26 18:00:00

Date(s) :

2026-06-11

Dans les plis du relief, là où les mots se font rares et les gestes essentiels, deux dessinateurs de bandes dessinées ont posé leur regard sur des vies que l’on ne raconte guère. Dans Démontagner, Maxim Cain met en dessins la réalité brute d’un berger en estive avec ses 800 brebis, sans romantisme de façade, sans concession. Éric Savoldelli redonne avec Mona une voix et un visage aux migrants italiens qui, dans les années cinquante, se sont enracinés dans les vallées alpines. Tous deux dessinent la montagne mais le trait, la méthode, le rapport au récit sont différents et c’est ce dialogue entre deux univers singuliers que donne à voir l’exposition. Planches achevées et dessins préparatoires y coexistent, nous invitant à entrer dans l’atelier autant que dans l’œuvre, à saisir le cheminement par lequel une histoire de vie devient une image dessinée. Exposition proposée en partenariat avec le Festival Le murmure du monde et le Printemps du dessin

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 51 09 04

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English :

In the folds of relief, where words are scarce and gestures essential, two comic strip artists have cast their eyes over lives that are rarely told. In Démontagner, Maxim Cain draws the raw reality of a shepherd on summer pasture with his 800 ewes, with no romanticism or concessions. In Mona, Éric Savoldelli gives a voice and a face to the Italian migrants who took root in the Alpine valleys in the 1950s. Both artists draw the mountains, but their line, method and relationship to the story are different, and it is this dialogue between two singular universes that the exhibition presents. Finished plates and preparatory drawings coexist, inviting us to enter the studio as much as the work, to grasp the path by which a life story becomes a drawn image. Exhibition presented in partnership with the Festival Le murmure du monde and Printemps du dessin

L’événement Exposition Lignes de crêtes de Maxim Cain et Éric Savoldelli Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65