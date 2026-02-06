Festival écopoétique Le Murmure du Monde

Route du Val d’Azun ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-14

2026-06-11

Festival écopoétique en Val d’Azun -6ème édition

Durant 4 jours le Val d’Azun vit au rythme du Festival écopoétique Le murmure du monde , avec au programme conférences, rencontres, débats, lectures, ateliers, sorties, spectacles, concert…

> Le programme complet est en cours de préparation et sera disponible sur le site internet du festival.

English :

Festival écopoétique en Val d’Azun -6th edition

For 4 days, the Val d’Azun lives to the rhythm of the ecopoetic festival Le murmure du monde , with a program including conferences, meetings, debates, readings, workshops, outings, shows, concerts…

> The full program is currently being prepared and will be available on the festival website.

