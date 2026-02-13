Rencontre avec Hélène Laurain Parle avec elles

Bistrot-librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-08 17:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Rencontre avec Hélène LAURAIN autour de son livre TAMBORA, paru chez Verdier en 2025 et qui a fait partie de la première sélection du Prix Goncourt.

.

Bistrot-librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Interview with Hélène LAURAIN about her book TAMBORA, published by Verdier in 2025 and shortlisted for the Prix Goncourt.

L’événement Rencontre avec Hélène Laurain Parle avec elles Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-02-13 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65