Rencontre avec Hélène Laurain Parle avec elles Bistrot-librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan

2026-03-08 17:00:00
Rencontre avec Hélène LAURAIN autour de son livre TAMBORA, paru chez Verdier en 2025 et qui a fait partie de la première sélection du Prix Goncourt.
Bistrot-librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com
Interview with Hélène LAURAIN about her book TAMBORA, published by Verdier in 2025 and shortlisted for the Prix Goncourt.
