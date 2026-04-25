Arras-en-Lavedan

Dégustation argentine

Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Chers amis et amateurs de vin,

Nous sommes ravis de vous inviter à une soirée exceptionnelle dédiée aux délices du terroir argentin !

Rejoignez-nous pour un voyage sensoriel à travers les cépages emblématiques d’Argentine, tels que le Malbec et le Torrontés, accompagnés de mets savoureux qui sublimeront chaque gorgée.

Au programme

– Dégustation de quatre vins exceptionnels, chacun associé à un plat spécialement concocté pour l’occasion.

– Découverte des origines et des secrets de la viticulture argentine.

– Moment d’échanges et de partage autour de nos passions communes.

Que vous soyez un connaisseur ou simplement curieux, cette soirée promet d’être riche en saveurs et en découvertes !

N’oubliez pas d’inviter vos amis et de partager cet événement unique !

Avec la participation du comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan.

Réservation par téléphone ou par mail.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.

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Salle des fêtes ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 44 13 47 38 agence.aponia@gmail.com

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English :

Dear friends and wine lovers,

We are delighted to invite you to an exceptional evening dedicated to the delights of the Argentine terroir!

Join us for a sensory journey through Argentina’s emblematic grape varieties, such as Malbec and Torrontés, accompanied by tasty dishes that will sublimate every sip.

Program:

– Tasting of four exceptional wines, each paired with a dish specially concocted for the occasion.

– Discover the origins and secrets of Argentine viticulture.

– An opportunity to exchange and share our common passions.

Whether you’re a connoisseur or simply curious, this evening promises to be rich in flavors and discoveries!

Don’t forget to invite your friends and share this unique event!

With the participation of the Comité des fêtes d’Arras-en-Lavedan.

Reservations by phone or e-mail.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

L’événement Dégustation argentine Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65