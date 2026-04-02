Arras-en-Lavedan

Atelier de lecture théâtrale Pastoral(e) chronique d’un métier vivant

Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-04 10:00:00

fin : 2026-05-25 12:30:00

Date(s) :

2026-05-04

Tous les lundis. Participez à une création collective!

La compagnie La Diagonale et la Troupe des lecteurices du Val d’Azun ouvrent un espace de la création Pastoral(e) chronique d’un métier vivant .

Nous invitons les habitants des Vallées des Gaves à rejoindre ce projet de lecture théâtralisée. Sous la direction de Laurence Laburthe, nous explorerons ensemble les voix de Mireille Mouluquet, Joseph Boussion et Jacques Roumain pour faire résonner la poésie de nos montagnes.

Une démarche ouverte à tous Soucieux de rendre la culture accessible au plus grand nombre, cet atelier est entièrement gratuit. Aucune expérience de la scène n’est requise, seule l’envie de partager un récit commun compte.

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Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 24 07 70 38 ciediagonale@gmail.com

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English :

Every Monday. Take part in a collective creation!

The La Diagonale company and the Troupe des lecteurices du Val d?Azun open a space for the creation of Pastoral(e) chronique d?un métier vivant .

We invite the inhabitants of the Vallées des Gaves to join us in this theatrical reading project. Under the direction of Laurence Laburthe, we will explore together the voices of Mireille Mouluquet, Joseph Boussion and Jacques Roumain to make the poetry of our mountains resonate.

Open to all: To make culture accessible to as many people as possible, this workshop is entirely free of charge. No stage experience is required, only the desire to share a common story.

L’événement Atelier de lecture théâtrale Pastoral(e) chronique d’un métier vivant Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-02 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65