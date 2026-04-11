Arras-en-Lavedan

Deux Ateliers Cercle de relecture et d’écriture en projet Mise en voix

Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:30:00

fin : 2026-05-24 12:30:00

Date(s) :

2026-05-24

Programme

– Cercle de relecture et d’écriture en projet de 10h30 à 12h30.

Premier jet d’écriture ou réécriture où en est votre Chantier ? Ce sera le moment de le partager (tout ou en partie).

Un temps d’accompagnement pour votre projet personnel quelle que soit son avancée.

– Atelier Texte et mise en voix de 14h à 16h.

Ce sera le temps de la mise en voix le passage de la lecture à voix basse vers la lecture à voix haute. Le temps d’envisager l’espace du texte, son souffle et sa respiration, aussi.

Pour public adulte ou jeune adulte.

Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.

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Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 atelier.celine.desaer@mailz.org

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English :

Program

– Rereading and project writing circle from 10:30 a.m. to 12:30 p.m.

First draft or rewrite: how’s your project coming along? This is the time to share it (in whole or in part).

A time of support for your personal project: whatever its progress.

– Text and voice workshop from 2pm to 4pm.

This will be a time for putting into voice: the transition from reading in a low voice to reading aloud. Time to consider the space of the text, its breath and breathing, too.

For adults and young adults.

Subject to availability. Registration by phone or e-mail.

L’événement Deux Ateliers Cercle de relecture et d’écriture en projet Mise en voix Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65