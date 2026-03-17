Vide-grenier du printemps Parc de jeux Arras-en-Lavedan
Vide-grenier du printemps Parc de jeux Arras-en-Lavedan dimanche 7 juin 2026.
Vide-grenier du printemps
Parc de jeux ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Venez chiner et faire de bonnes affaires. Entrée libre.
Vide-greniers organisé par le Comité des fêtes d’Arras en Lavedan.
Buvette et restauration. .
Parc de jeux ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie comitedesfetesarras@gmail.com
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English :
Come and bargain hunt. Admission free.
Garage sale organized by the Comité des fêtes d’Arras en Lavedan.
L’événement Vide-grenier du printemps Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-03-17 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65