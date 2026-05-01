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Journées autour d’Élisée Reclus Bistrot-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan

Journées autour d’Élisée Reclus Bistrot-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan samedi 23 mai 2026.

Lieu : Bistrot-Librairie Le Kairn

Adresse : ARRAS-EN-LAVEDAN

Ville : 65400 Arras-en-Lavedan

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Arras-en-Lavedan

Journées autour d’Élisée Reclus

Bistrot-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24

Date(s) :
2026-05-23

Avec le collectif Éco-citoyen d’Argeles et l’Abbadiale nous serons avec Elisée Reclus.
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Bistrot-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63  lekairn@gmail.com

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English :

With the Argeles Eco-citizen collective and Abbadiale, we’ll be with Elisée Reclus.

L’événement Journées autour d’Élisée Reclus Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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