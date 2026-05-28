Stage de tournage sur bois avec Romuald Clémenceau ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan

Arras-en-Lavedan

Stage de tournage sur bois avec Romuald Clémenceau

ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gabizos Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 350 – 350 – 350 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 09:00:00

fin : 2026-07-12 17:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le tournage sur bois est l’un des arts de la main les plus anciens. Tour à tour technique et méditatif, il consiste à façonner un morceau de bois en rotation à l’aide de gouges et de ciseaux, pour en faire naître bols, fuseaux, chandeliers ou pièces plus complexes. À l’Abbadiale, nous vous proposons de vous initier ou vous perfectionner au tournage en 1 ou 3 jours, sous la houlette de Romuald Clemenceau, artisan-tourneur expérimenté. Le matériel, les bois et les outils sont fournis, il suffit de venir avec l’envie d’apprendre.

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ARRAS-EN-LAVEDAN 1 Rue du Gabizos Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 64 15 94 lesboisdelapassion@orange.fr

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English :

Woodturning is one of the oldest arts of the hand. Both technical and meditative, it involves shaping a rotating piece of wood with gouges and chisels, to create bowls, spindles, candlesticks or more complex pieces. At l’Abbadiale, you can learn or perfect your turning skills in 1 or 3 days, under the guidance of Romuald Clemenceau, an experienced woodturner. Materials, wood and tools are provided, so all you need to bring is a desire to learn.

L’événement Stage de tournage sur bois avec Romuald Clémenceau Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-05-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65