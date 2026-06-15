Arras-en-Lavedan

Visite de la ferme Karrascol

Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 14:00:00

fin : 2026-07-23

Date(s) :

2026-07-23

Tous les jeudis, ici, à 930 m d’altitude, dans un cadre naturel préservé, on pratique une agriculture paysanne diversifiée élevage d’escargots, poules pondeuses, aromatiques, arbres fruitiers et petits fruits… L’esprit de ce lieu est basé sur la recherche d’autonomie, la sobriété et l’expérimentation. Ralentissez et découvrez le temps d’une visite commentée d’1h30, l’univers fantastique des gastéropodes chute de stress garantie !

Envie de sensations fortes, de rentrer dans l’arène de bêtes à cornes et affronter leur vivacité ?

Chaque jeudi, une rencontre inoubliable avec mes escargots vous est proposée 1h30 pour

découvrir un univers minimaliste, hors du temps, dans un cadre préservé.

Réservation indispensable. La visite se déroulant en extérieur, chaque participant aura une tenue adaptée pour se protéger du soleil ou d’une pluie fine. Visite maintenue en cas de pluie. .

Ferme Karrascol ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 38 98 05 pyrenescargots@gmail.com

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English :

Every Thursday, here at an altitude of 930 m, in an unspoilt natural setting, we practice diversified peasant farming: snail breeding, laying hens, herbs, fruit trees and berries… The spirit of this place is based on the search for autonomy, sobriety and experimentation. Slow down and discover the fantastic world of gastropods during a 1h30 guided tour: stress relief guaranteed!

L’événement Visite de la ferme Karrascol Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-06-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65