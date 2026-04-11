Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration Le Kairn Bistro-Librairie Arras-en-Lavedan samedi 20 juin 2026.
Arras-en-Lavedan
Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration
Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:30:00
fin : 2026-06-20 12:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Que vous ayez déjà approché l’écriture ou que ce soit une première fois, vous êtes bienvenu.e.s !
Dans la limite des places disponibles. Sur inscription par téléphone ou par mail.
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Le Kairn Bistro-Librairie ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 42 10 63 lekairn@gmail.com
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L’événement Atelier d’écriture du Kairn initiation, découverte et exploration Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-04-11 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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