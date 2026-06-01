Remise des prix du concours de nouvelles et spectacle Lisières sauvages Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan
Remise des prix du concours de nouvelles et spectacle Lisières sauvages Bistro-Librairie Le Kairn Arras-en-Lavedan dimanche 14 juin 2026.
Arras-en-Lavedan
Remise des prix du concours de nouvelles et spectacle Lisières sauvages
Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 16:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
En juin 2025, le Parc national des Pyrénées lançait son premier concours de nouvelles avec ses partenaires le Bistro-Librairie Le Kairn, l’association Le murmure du monde , la bibliothèque d’Arrens-Marsous, l’association Entre plumes et le magazine la Salamandre. La thématique choisie portait sur les oiseaux et elle a inspiré près d’une centaine d’auteurs. Trois lauréats adultes et enfants ont été sélectionnés par le jury. Ces nouvelles primées seront présentées à cette occasion et les gagnants recevront les lots de la part de la marraine du concours, l’autrice Clara ARNAUD.
Le spectacle Lisières sauvages de Marion POUESSEL clôturera cette soirée ouverte à tous.
Cet évènement s’inscrit dans le cadre du festival Le murmure du monde .
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Bistro-Librairie Le Kairn ARRAS-EN-LAVEDAN Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie
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English :
In June 2025, the Pyrenees National Park launched its first short story competition with its partners: the Bistro-Librairie Le Kairn, the association Le murmure du monde , the Arrens-Marsous library, the association Entre plumes and the magazine La Salamandre. The chosen theme was birds, and inspired nearly a hundred authors. Three winners, adults and children, were selected by the jury. The winning short stories will be presented at the event, and the winners will receive prizes from the competition?s godmother, author Clara ARNAUD.
Marion POUESSEL?s show Lisières sauvages will close the evening, which is open to all.
This event is part of the Le murmure du monde festival.
L’événement Remise des prix du concours de nouvelles et spectacle Lisières sauvages Arras-en-Lavedan a été mis à jour le 2026-06-04 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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