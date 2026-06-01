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Soirée cabane SAZOS Sazos

Soirée cabane SAZOS Sazos jeudi 11 juin 2026.

Lieu : SAZOS

Adresse : La ferme des cascades

Ville : 65120 Sazos

Département : Hautes-Pyrénées

Début : jeudi 11 juin 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 30 30 30 Tarif enfant

Sazos

Soirée cabane

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 15:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-06-11

Tous les jeudis et samedis, pour des groupes déjà constitués de 8 personnes minimum
– Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages.
– Rassemblement du troupeau.
– Atelier cuisine à partir de la cueillette.
– Nuitée à la cabane.
Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.
Apportez votre sac de couchage ou drap.
Réservations et paiement à l’avance.   .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58 

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English :

Every Thursday and Saturday, for groups of at least 8 people:
– Recognition and gathering of wild plants.
– Herd gathering.
– Gathering of the herd. Cooking workshop.
– Overnight stay at the hut.

L’événement Soirée cabane Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65

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