Soirée cabane SAZOS Sazos
Soirée cabane SAZOS Sazos samedi 11 juillet 2026.
Sazos
Soirée cabane
SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-11
Tous les jeudis et samedis
– Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages.
– Rassemblement du troupeau.
– Atelier cuisine à partir de la cueillette.
– Nuitée à la cabane.
Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.
Apportez votre sac de couchage ou drap.
Réservations et paiement à l’avance. .
SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58
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English :
Every Thursday and Saturday:
– Recognition and collection of wild plants.
– Gathering of the herd.
– Gathering of the herd. Cooking workshop.
– Overnight stay at the cabin.
L’événement Soirée cabane Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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