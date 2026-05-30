Soirée cabane SAZOS Sazos

Sazos

Soirée cabane

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 15:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-11

Tous les jeudis et samedis

– Reconnaissance et cueillette de plantes sauvages.

– Rassemblement du troupeau.

– Atelier cuisine à partir de la cueillette.

– Nuitée à la cabane.

Recommandé au public en bonne santé. Chiens non admis.

Apportez votre sac de couchage ou drap.

Réservations et paiement à l’avance. .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

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English :

Every Thursday and Saturday:

– Recognition and collection of wild plants.

– Gathering of the herd.

– Gathering of the herd. Cooking workshop.

– Overnight stay at the cabin.

L’événement Soirée cabane Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65