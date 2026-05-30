Soirée chant du bouc SAZOS Sazos

Sazos

Soirée chant du bouc

SAZOS La ferme des cascades Sazos Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 18:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-07-08

Tous les mercredis à partir de 18h, soirée musicale

– Buffet fermier et boissons sur place.

Vous trouverez plus d’informations dans notre newsletter (voir site web).

Amenez vos instruments.

Tout public.

Prix selon consommation et participation libre mais nécessaire pour les artistes.

Entrée libre avec adhésion à l’association (0.50€ inclus dans la première consommation). .

SAZOS La ferme des cascades Sazos 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 86 58

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English :

Every Wednesday from 6pm, musical evening:

– Farmhouse buffet and drinks on site.

More information in our newsletter (see website).

L’événement Soirée chant du bouc Sazos a été mis à jour le 2026-05-30 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65