27e Festival Pow Wow Steinbourg
27e Festival Pow Wow Steinbourg vendredi 31 juillet 2026.
Steinbourg
27e Festival Pow Wow
Plan d’eau Steinbourg Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
L’association Plain’s Indians Movement d’Alsace invite les curieux à découvrir la civilisation indienne à travers un grand festival début août.
Au programme un village indien, des spectacles, des concerts, des tournois d’équitation. .
Plan d’eau Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 12 26 95 festivalpowwow@gmail.com
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English :
L’événement 27e Festival Pow Wow Steinbourg a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Saverne et sa région
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