Steinbourg

27e Festival Pow Wow

Plan d’eau Steinbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

L’association Plain’s Indians Movement d’Alsace invite les curieux à découvrir la civilisation indienne à travers un grand festival début août.

Au programme un village indien, des spectacles, des concerts, des tournois d’équitation. .

Plan d’eau Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 6 51 12 26 95 festivalpowwow@gmail.com

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English :

L’événement 27e Festival Pow Wow Steinbourg a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme de Saverne et sa région