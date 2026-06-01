Steinbourg

Balade autour du sentier André Weckmann

Place de la Mairie Steinbourg Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 15:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Partez à la découverte du sentier André Weckmann, un parcours conçu pour valoriser les richesses naturelles, culturelles et historiques du village de Steinbourg.

Cette animation, proposée dans le cadre des Estivales de l’Office de Tourisme, sera accompagnée par Christophe Niess.

Feuilletez le programme de l’été https://bit.ly/4wRKXvW .

Place de la Mairie Steinbourg 67790 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 91 80 47 contact@tourisme-saverne.fr

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English :

L’événement Balade autour du sentier André Weckmann Steinbourg a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme de Saverne et sa région