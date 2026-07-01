27ème rencontre des bateaux en bois fête à terre Le Tourne
jeudi 16 juillet 2026 · Le Tourne
Informations pratiques
Le Tourne
27ème rencontre des bateaux en bois fête à terre
Le Tourne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 12:30:00
fin : 2026-07-19 23:30:00
Date(s) :
2026-07-16
La Rencontre des Bateaux en Bois depuis 27 ans, cet événement phare met à l’honneur la navigation traditionnelle et le patrimoine fluvial du territoire. Plusieurs jours de balades en bateaux en bois s’achèvent par une grande Fête à Terre, dans un esprit de tourisme fluvial respectueux de l’environnement. .
Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 67 61 69 asso@chantierstramasset.fr
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English : 27ème rencontre des bateaux en bois fête à terre
L’événement 27ème rencontre des bateaux en bois fête à terre Le Tourne a été mis à jour le 2026-07-03 par OT de l’Entre-deux-Mers
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