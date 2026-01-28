28e Fêtes Médiévales à l’Abbaye de Mortemer Lisors

28e Fêtes Médiévales à l’Abbaye de Mortemer

Située au cœur de la forêt de Lyons-la-Forêt et Fondée au XIIème siècle par Henri Ier Beauclerc, fils de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye de Mortemer est un site historique au passé prestigieux., Mathilde L’Emperesse et son fils Henri II Plantagenêt ont également beaucoup participé à son édification suite au décès d’Henri Ier Beauclerc en 1135. En ruine depuis la Révolution, l’Abbaye reste un lieu chargé d’histoire qui accueillera le Samedi 15 août de 10h à 22h30 et le Dimanche 16 aout de 10h à 18h , une nouvelle édition de ses fêtes médiévales.

Venez la découvrir lors de ces deux journées de fête qui vous transporteront plusieurs siècles en arrière au temps de la Normandie médiévale. Votre journée sera rythmée par les nombreux spectacles et animations.

Des troupes établiront leur campement au sein du parc entre autres, les chevaliers vous permettront d’assister à des démonstrations de dressage, à d’impressionnantes voltiges et à des tournois de joutes équestres. Néanmoins prenez garde, puisque non loin de là, des combats se dérouleront entre des chevaliers en armure et des vikings. Tout ceci sera accompagné des musiciens de chez Pastourel qui vous interpréteront des airs de musique médiévale.

Un marché médiéval sera également présent, vous pourrez y trouver des créations d’objets en bois ou même des reproductions d’armes qui feront de vous un véritable chevalier. Des bougies et pierres de lithothérapie, des colliers, drapeaux, épées et haches, de nombreux articles de cuir mais aussi des objets décoratifs fantastiques … à vous de venir les découvrir ! Pour apporter de la douceur à votre journée, il y aura un large choix de nourritures artisanales au thème médiéval, puis après quelques détours chez les marchands de bonbons au miel, de confitures artisanales ou de tiares, laissez-vous tenter par les hydromels de vins ancestraux.

Une restauration sur place sera mise à votre disposition par le Bistrot du Bec Fin et les pique-niques sont également autorisés dans l’enceinte de l’Abbaye.

Cette année, l’Abbaye organise également une nocturne le samedi 15 août au soir jusque 22h30 pour que vous puissiez profiter de la beauté des ruines éclairées et du marché médiéval.

Vous pourrez assister au dîner spectacle à partir de 20h avec cracheurs de feux, démonstrations équestres, combats de chevaliers…

Les tarifs sont de 13€ par adulte, 9€ par enfant de 2 à 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans. 1€ de réduction pour les personnes costumées.

Le parking est gratuit et nos amis les chiens sont les bienvenus mais doivent être tenus en laisse.

A noter Lors des 2 jours de festivités médiévales, l’intérieur du Palais abbatial ( Musée des pièces meublées et Musée des légendes et fantômes) est fermé au public.

Vous pourrez visiter tous les extérieurs Cloître, pigeonnier, ruines de l’église, chemin des ducs de Normandie… en plus des spectacles médiévaux.

Renseignements et Réservations

Mail mortemer@orange.fr Tél 06.71.75.48.84 ou 06.12.16.13.12 .

D715 Lisors 27440 Eure Normandie +33 2 32 49 54 34 mortemer@orange.fr

English : 28e Fêtes Médiévales à l’Abbaye de Mortemer

