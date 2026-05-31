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Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors

Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors

Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors dimanche 21 juin 2026.

Lieu : Lisors

Adresse : Eglise lisors

Ville : 27440 Lisors

Département : Eure

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Chorale Maurice Ravel Dimanche 21 juin, 17h00 Lisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Dimanche 21 juin 2026 à 17H00

Eglise de Lisors

Chorale Maurice Ravel de Lyons-La-Forêt

Direction : Fabrice DECURE

Lisors Eglise lisors Lisors 27440 Eure Normandie
Dimanche 21 juin 2026 à 17H00

© Frédéric POREE

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