Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors
Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors dimanche 21 juin 2026.
Chorale Maurice Ravel Dimanche 21 juin, 17h00 Lisors Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00
Dimanche 21 juin 2026 à 17H00
Eglise de Lisors
Chorale Maurice Ravel de Lyons-La-Forêt
Direction : Fabrice DECURE
Lisors Eglise lisors Lisors 27440 Eure Normandie
Dimanche 21 juin 2026 à 17H00
© Frédéric POREE
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