Chorale Maurice Ravel, Lisors, Lisors

Chorale Maurice Ravel Dimanche 21 juin, 17h00 Lisors Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Fin : 2026-06-21T17:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:30:00+02:00

Dimanche 21 juin 2026 à 17H00

Eglise de Lisors

Chorale Maurice Ravel de Lyons-La-Forêt

Direction : Fabrice DECURE

Lisors Eglise lisors Lisors 27440 Eure Normandie

Dimanche 21 juin 2026 à 17H00

© Frédéric POREE