Courcelles-en-Montagne

28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne

Centre du village Courcelles-en-Montagne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Tout public

Présence d’un boulanger. Pizza artisanale cuite au four à bois communal. Manège.

Buvette et restauration.

60 exposants habituellement. .

Centre du village Courcelles-en-Montagne 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 09 60

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English :

L’événement 28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres