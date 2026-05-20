28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne
28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne dimanche 9 août 2026.
Courcelles-en-Montagne
28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne
Centre du village Courcelles-en-Montagne Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Tout public
Présence d’un boulanger. Pizza artisanale cuite au four à bois communal. Manège.
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement. .
Centre du village Courcelles-en-Montagne 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 09 60
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L’événement 28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres