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28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne

28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne

28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne dimanche 9 août 2026.

Adresse : Centre du village

Ville : 52200 Courcelles-en-Montagne

Département : Haute-Marne

Début : dimanche 9 août 2026

Fin : dimanche 9 août 2026

Tarif : 0 0 Gratuit Entrée libre

Courcelles-en-Montagne

28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne

Centre du village Courcelles-en-Montagne Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Tout public
Présence d’un boulanger. Pizza artisanale cuite au four à bois communal. Manège.
Buvette et restauration.
60 exposants habituellement.   .

Centre du village Courcelles-en-Montagne 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 84 09 60 

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English :

L’événement 28e vide-greniers de Courcelles-en-Montagne Courcelles-en-Montagne a été mis à jour le 2026-05-20 par Antenne du Pays de Langres