28ème Festival Les Turbulentes Vieux-Condé
28ème Festival Les Turbulentes Vieux-Condé vendredi 1 mai 2026.
28ème Festival Les Turbulentes
Vieux-Condé Nord
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 12:00:00
fin : 2026-05-03 20:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Le Boulon fête 28 ans d’arts de rue à Vieux-Condé rires, émotions, créations et 35 000 spectateurs attendus dès le 1er mai pour un week-end magique.
Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 reservation@leboulon.fr
English :
Le Boulon celebrates 28 years of street arts in Vieux-Condé: laughter, emotions, creations and 35,000 spectators expected from May 1st for a magical weekend.
