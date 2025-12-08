28ème Festival Les Turbulentes

Vieux-Condé Nord

Début : 2026-05-01 12:00:00

fin : 2026-05-03 20:00:00

2026-05-01

Le Boulon fête 28 ans d’arts de rue à Vieux-Condé rires, émotions, créations et 35 000 spectateurs attendus dès le 1er mai pour un week-end magique.

Vieux-Condé 59690 Nord Hauts-de-France +33 3 27 20 35 40 reservation@leboulon.fr

Le Boulon celebrates 28 years of street arts in Vieux-Condé: laughter, emotions, creations and 35,000 spectators expected from May 1st for a magical weekend.

