Vélo Tur’bus, Le Boulon CNAREP, Vieux-Condé

Vélo Tur’bus 1 et 2 mai Le Boulon CNAREP Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T14:30:00+02:00 – 2026-05-01T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T14:30:00+02:00 – 2026-05-02T22:00:00+02:00

Vélo Tur’Bus : vendredi 1er et samedi 2 mai

Les Vélo Tur’Bus sont des “covélotage” pour rouler ensemble, deux ville de départ pour une destination : Les Turbulentes

Valenciennes >

14h30, départ de la Maison du Vélo (91 Rue du Chauffour, 59300 Valenciennes)

Escale à 15h à l’église Saint-Adolphe (4 Rue de l’Église, 59860 Bruay-sur-l’Escaut)

Retour à 22h (depuis Les Turbulentes)

Quiévrechain >

14h30, départ de l’Église (Rue de l’Église, 59920 Quiévrechain)

Escale à 15h au Pont de l’Escaut à Saint-Aybert (Rue du Pont, 59163 Saint-Aybert)

Retour à 22h (depuis Les Turbulentes)

Le Boulon CNAREP Vieux-condé Vieux-Condé 59690 Nord vieux condé [{« type »: « link », « value »: « http://lesturbulentes.festicar.io »}]

Dans le cadre de la 28ème édition des Turbulentes à Vieux Condé, nous vous proposons une alternative plus écolo et plus conviviale à la voiture pour venir sur le festival !