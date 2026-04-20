28ème marche de l’omelette Salle des fêtes Marigny

Marigny

28ème marche de l’omelette

Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny Allier

Tarif : 4 – 4 – 5 EUR

Suivant le parcours choisis.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Le Comité des Fêtes vous invite à participer à la 28ᵉ Marche de l’Omelette, un événement alliant sport, découverte et convivialité dans un cadre naturel préservé. Cette marche, organisée à Marigny, est l’occasion

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Salle des fêtes 80 impasse des vignes Marigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 43 06 78 66 didier.regnault650@orange.fr

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English :

The Comité des Fêtes invites you to take part in the 28? Marche de l?Omelette, an event combining sport, discovery and conviviality in an unspoilt natural setting. This walk, organized in Marigny, is an opportunity to

L’événement 28ème marche de l’omelette Marigny a été mis à jour le 2026-04-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région