PR 15 Circuit de nature Marigny Marigny Allier

PR 15 Circuit de nature Marigny Place de la Mairie 03210 Marigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Ce circuit est une balade au départ de l’église, classée Monument Historique et continuant ensuite le long des haies bocagères dans un territoire d’élevage, de cultures, empreint de belles pierres et d’histoire.

English :

This tour starts from the church, a listed historic monument, and continues along the hedgerows in a land of livestock, crops, beautiful stones and history.

Deutsch :

Dieser Rundgang beginnt an der Kirche, die als historisches Monument klassifiziert ist, und führt dann entlang der Hecken durch ein Gebiet mit Viehzucht, Ackerbau, schönen Steinen und Geschichte.

Italiano :

Il percorso inizia dalla chiesa, monumento storico tutelato, e prosegue lungo le siepi del bosco attraverso una terra di bestiame, coltivazioni, splendide opere in pietra e storia.

Español :

Este sendero comienza en la iglesia, que es un monumento histórico protegido, y continúa por los setos de la misma a través de una tierra de ganado, cultivos, hermosos trabajos en piedra e historia.

