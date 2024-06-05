Entre églises et bocage Marigny Allier

Entre églises et bocage Marigny Allier vendredi 1 août 2025.

Entre églises et bocage

Entre églises et bocage Place de l’église 03210 Marigny Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Durée : Distance : Tarif :

Cette balade vous mène le long des jolies petites routes du Bocage à la découverte des charmants villages du Bourbonnais.

http://www.moulins-tourisme.com/ +33 4 70 44 14 14

English : Ride among churches and countryside

This ride leads you on pretty little roads of the countryside to the discovery of lovely villages of the Bourbonnais.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie entlang der hübschen kleinen Straßen der Bocage, um die charmanten Dörfer des Bourbonnais zu entdecken.

Italiano :

Questa passeggiata vi porterà lungo le graziose stradine del Bocage alla scoperta degli incantevoli villaggi del Bourbonnais.

Español :

Este paseo le lleva por las bonitas carreteras del Bocage para descubrir los encantadores pueblos del Bourbonnais.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-06-05 par ALLIER BOURBONNAIS ATTRACTIVITÉ source Apidae Tourisme