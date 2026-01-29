29 ème brocante et fête des métiers La Celle-Guenand
29 ème brocante et fête des métiers La Celle-Guenand dimanche 26 juillet 2026.
29 ème brocante et fête des métiers
La Celle-Guenand Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 06:00:00
fin : 2026-07-26 18:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Buvette, restauration sur place (sandwich et repas), animations diverses et expositions d’artisans.
La Celle-Guenand 37350 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 86 04 49 47 comitefetes.lacelleguenand@gmail.com
English :
Refreshment bar, on-site catering (sandwiches and meals), various entertainment and craft exhibitions.
