Nousty

2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN

Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 16:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

16h30, maison pour tous ouverture du festival par l’atelier enfants, avec S.A.U.C.I.S.S.E.S. Spectacle Artistique Unique Créé et Imaginé Sur Scène Entre Supercopains

17h45, maison Pour Tous MELTING-POTES créations de l’atelier adodultes

20h30, salle polyvalente VOLTE-FACE par la Compagnie des 7Mines

Bar, petite restauration. .

Maison pour tous Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 87 25

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English : 2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN

L’événement 2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN Nousty a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran