2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN Nousty
2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN Nousty samedi 4 juillet 2026.
Nousty
2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN
Maison pour tous Nousty Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 16:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
16h30, maison pour tous ouverture du festival par l’atelier enfants, avec S.A.U.C.I.S.S.E.S. Spectacle Artistique Unique Créé et Imaginé Sur Scène Entre Supercopains
17h45, maison Pour Tous MELTING-POTES créations de l’atelier adodultes
20h30, salle polyvalente VOLTE-FACE par la Compagnie des 7Mines
Bar, petite restauration. .
Maison pour tous Nousty 64420 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 10 87 25
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English : 2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN
L’événement 2e festival des ateliers théâtre de l’ACLAN Nousty a été mis à jour le 2026-06-26 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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