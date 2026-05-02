2e fête de l’abeille de Chartreuse, Fête de l’abeille, Les Échelles

2e fête de l’abeille de Chartreuse Dimanche 11 octobre, 09h30 Fête de l’abeille Savoie

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-11T09:30:00+02:00 – 2026-10-11T17:30:00+02:00

Seconde édition pour la fête de l’abeille de Chartreuse. Après une quinzaine d’interventions en école nous organisons une grande journée grand public sur deux sites voisins, la base de loisirs Rivier Alp aux Echelles et la halle d’Entre deux Guiers. Visite sur la journée du rucher pédagogique, expositions sur les insectes et les fleurs-conférences, ateliers pour tous, vide-rucher et évidemment marhé avec 12 apiculteurs (mais pas que…)

Fête de l’abeille Place de la Corderie 73670 Les Echelles Les Échelles 73360 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « animations@coeurchartreuse-tourisme.com »}]

2e édition le dimanche 11 octobre aux Echelles et Entre deux Guiers-visite du rucher pédagogique, conférence-ateliers-expositions marché miels-produits de la ruche Ateliers-rucher pédagogique-exposition

Office de tourisme Cœur de Chartreuse