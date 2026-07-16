Rendez-vous à la Fête de l’abeille, Base de Loisirs Rivièr’Alp, Les Échelles

Informations pratiques

Rendez-vous à la Fête de l’abeille Dimanche 11 octobre, 10h00 Base de Loisirs Rivièr’Alp Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-11T10:00:00+02:00 – 2026-10-11T18:00:00+02:00

À l’occasion de la Fête de l’abeille organisée par l’Office de Tourisme Cœur de Chartreuse, j’exposerai les produits issus de mes ruchers installés pour la plupart dans les balcons sud de la Chartreuse.

Avec la production de mes 200 colonies, je produis des miels avec différentes saveurs et une grande variété de produits de la ruche. Je me spécialise dans les produits d’apithérapie comme la gelée royale, le pollen et la propolis.

Pour les gourmands, les gourmets ou simplement pour se faire plaisir, je concocte également des « miels cuisinés » : miel aux zestes de citron confit, aux éclats de noix grillés, à la mandarine confite, au caramel et beaucoup d’autres saveurs encore.

Base de Loisirs Rivièr’Alp 11 place de la Corderie, 73360 Les Échelles Les Échelles 73360 Savoie Auvergne-rhöne-Alpes

À l’occasion de la Fête de l’abeille, rendez-vous aux Échelles (73) pour découvrir les produits de « La ferme aux abeilles en Chartreuse »