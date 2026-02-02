2e JPO de l’IUT du Limousin, IUT du Limousin, site de Limoges, Limoges

2e JPO de l’IUT du Limousin Samedi 28 février, 09h00 IUT du Limousin, site de Limoges Haute-Vienne

Entrée libre – sans inscription

Pour consulter le programme détaillé de la JPO et pour plus d’informations, rendez vous sur notre site internet : iut.unilim.fr

IUT du Limousin, site de Limoges 12 allée andré maurois Limoges 87100 La Borie Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Lycéens, futurs étudiants, parents, l’IUT du Limousin vous accueille, sur ses 5 sites de formation, lors de sa deuxième Journée Portes Ouvertes : le samedi 28 février 2026 ! jpo iut