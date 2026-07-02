2e Randonnée de l’été Grignols
dimanche 9 août 2026 · Grignols
Informations pratiques
Grignols
2e Randonnée de l’été
Grignols Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
9h départ balade 10 km
10h15 départ parcours 5 km
À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.
Apportez vos pique-niques.
RDV devant la mairie
Sur inscription seulement, participation gratuite.
Amicale laïque chitchat24@icloud.com
9h départ balade 10 km
10h15 départ parcours 5 km
À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.
Apportez vos pique-niques.
RDV devant la mairie
Sur inscription seulement, participation gratuite.
Amicale laïque chitchat24@icloud.com .
Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chitchat24@icloud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2e Randonnée de l’été
9:00 a.m.: Start of the 10 km hike
10:15 a.m.: Start of the 5 km hike
At the end of the hike: tour, tasting, and aperitif.
Please bring your own picnic.
Meet in front of City Hall
Registration required; free admission.
Amicale la%EFque chitchat24@icloud.com
L’événement 2e Randonnée de l’été Grignols a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord
À voir aussi à Grignols (Dordogne)
- Eté actif Cluedo géant Grignols 11 août 2026