UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grignols

2e Randonnée de l’été Grignols

dimanche 9 août 2026 · Grignols

2e Randonnée de l’été Grignols

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
09:00:00
Ville
24110 Grignols
Département
Dordogne
Tarif

Grignols

2e Randonnée de l’été

Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 09:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

9h départ balade 10 km
10h15 départ parcours 5 km

À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.
Apportez vos pique-niques.

RDV devant la mairie
Sur inscription seulement, participation gratuite.

Amicale laïque chitchat24@icloud.com
9h départ balade 10 km
10h15 départ parcours 5 km

À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.
Apportez vos pique-niques.

RDV devant la mairie
Sur inscription seulement, participation gratuite.

Amicale laïque chitchat24@icloud.com   .

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   chitchat24@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2e Randonnée de l’été

9:00 a.m.: Start of the 10 km hike
10:15 a.m.: Start of the 5 km hike

At the end of the hike: tour, tasting, and aperitif.
Please bring your own picnic.

Meet in front of City Hall
Registration required; free admission.

Amicale la%EFque chitchat24@icloud.com

L’événement 2e Randonnée de l’été Grignols a été mis à jour le 2026-07-16 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Grignols (Dordogne)