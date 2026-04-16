Eté actif Cluedo géant Grignols
Eté actif Cluedo géant Grignols mardi 11 août 2026.
Grignols
Eté actif Cluedo géant
Le bourg Grignols Dordogne
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Jeu de piste et d’énigmes en équipe sur fond d’enquête policière à résoudre.
Tout public à partir de 8 ans
17h-19h dans le bourg.
Tarif 8 €/pers.
Sur réservation Office de Tourisme intercommunal CCIVS, accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .
Le bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr
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English : Eté actif Cluedo géant
L’événement Eté actif Cluedo géant Grignols a été mis à jour le 2026-04-10 par Vallée de l’Isle en Périgord
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