Grignols

Eté actif Cluedo géant

Le bourg Grignols Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Jeu de piste et d’énigmes en équipe sur fond d’enquête policière à résoudre.

Tout public à partir de 8 ans

17h-19h dans le bourg.

Tarif 8 €/pers.

Sur réservation Office de Tourisme intercommunal CCIVS, accueil St-Astier 05 53 54 13 85 .

Le bourg Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 13 85 tourisme@ccivs.fr

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English : Eté actif Cluedo géant

L’événement Eté actif Cluedo géant Grignols a été mis à jour le 2026-04-10 par Vallée de l’Isle en Périgord