Grignols

Randonnée de l’été

Grignols Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 10:15:00

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

9h départ balade 10 km

10h15 départ parcours 5 km

À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.

Apportez vos pique-niques.

RDV devant la mairie

Sur inscription seulement, participation gratuite.

Amicale laïque chitchat24@icloud.com

9h départ balade 10 km

10h15 départ parcours 5 km

À la fin de la randonnée visite, dégustation et apéritif.

Apportez vos pique-niques.

RDV devant la mairie

Sur inscription seulement, participation gratuite.

Amicale laïque chitchat24@icloud.com .

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine chichat24@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Randonnée de l’été

9:00 a.m.: Start of the 10 km hike

10:15 a.m.: Start of the 5 km hike

At the end of the hike: tour, tasting, and aperitif.

Please bring your own picnic.

Meet in front of City Hall

Registration required; free admission.

Amicale la%EFque chitchat24@icloud.com

L’événement Randonnée de l’été Grignols a été mis à jour le 2026-06-15 par Vallée de l’Isle en Périgord